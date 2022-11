Kostenpunkt 200 Milliarden Dollar - Katar will erstrahlen

Katar will sich bei der Fußball-Weltmeisterschaft dank gigantischer Ausgaben in Glanz und Glorie präsentieren. Nicht weniger als 200 Milliarden Dollar soll das Emirat in eine vorgezogene Modernisierungswelle in den vergangenen Jahren investiert haben. Die 2008 formulierte "Qatar National Vision 2030" wurde in großen Teilen bereits realisiert, sie soll Katar in einen der modernsten Staaten der Welt transformieren. Die WM - so der Plan - soll davon Zeugnis abgeben.

SN/APA/AFP/GIUSEPPE CACACE Die Katara Towers der Küstenstadt Lusail