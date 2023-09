Kramaric schießt Kroatien in Armenien zu 1:0-Sieg

Kroatien hat dank Andrej Kramaric einen weiteren Schritt in Richtung Fußball-Europameisterschaft in Deutschland gemacht. Der Hoffenheim-Stürmer sicherte dem WM-Dritten am Montag in Jerewan einen 1:0-(1:0)-Erfolg in der EM-Qualifikation bei Armenien. Der 32-Jährige erzielte das entscheidende Tor bereits in der 14. Minute. Die Kroaten übernahmen durch den Sieg die Tabellenführung in Gruppe D, sind bei einem Spiel weniger punktegleich mit der Türkei.

BILD: SN/APA (AFP)/KAREN MINASYAN Ein frühes Kramaric-Tor reicht Kroatien in Armenien