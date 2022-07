Kramer befürwortet Hütter-Aus bei Mönchengladbach

Für Mönchengladbachs Routinier Christoph Kramer (31) war die Trennung von Trainer Adi Hütter in der abgelaufenen deutschen Fußball-Bundesligasaison alternativlos. "Ich finde es richtig, dass der Club den Reset-Knopf gedrückt hat", sagte der 31-Jährige im Interview der "Bild am Sonntag". Die Borussen lieferten eine enttäuschende Saison ab und wurden am Ende nur Zehnter.

SN/APA/dpa/Marco Steinbrenner Kramer hält Hütter-Aus bei Gladbach für richtig