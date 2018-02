Krankl-Konkurrent und Entführungsopfer: Quini ist tot

Der frühere spanische Fußball-Stürmer Quini ist am Dienstag im Alter von 68 Jahren gestorben. Der 35-fache Teamspieler erlag in der Nähe seiner Heimatstadt Gijon einem Herzinfarkt.

Quini hat in der spanischen Meisterschaft in 443 Spielen für Sporting Gijon 231 Tore erzielt, in 100 Partien für Barcelona traf er 54 Mal. Zu Barca war der Mittelstürmer 1980 gestoßen, als der Österreicher Hans Krankl nach seinem Intermezzo bei der Vienna noch einmal zum katalonischen Club zurückkam. Trotz der Konkurrenz wurden Krankl und Quini Freunde: "Mit ihm habe ich mich sehr gut verstanden", sagte der "Goleador" später in einem Interview. Trainer Helenio Herrera setzte vorwiegend auf den Spanier. Weil mit dem jungen Bernd Schuster außerdem ein weiterer Ausländer zum Club kam, stand Krankl auf dem Abstellgleis. Er kehrte schließlich 1981 zur Rapid zurück.

Zwischen 1974 und 1982 gewann Quini, WM-Teilnehmer von 1978 und 1982, fünf Mal den Pichichi-Pokal für den besten Torschützen.

1981 bangte Spanien um das Leben von Quini. Er wurde vor dem Camp-Nou-Stadion von zwei Männern entführt und 25 Tage lang gefangen gehalten, ehe er unverletzt freigelassen wurde. Zu jener Zeit waren Entführungen mit politischem Hintergrund häufig in Spanien, Quinis Entführer aber waren zwei Handwerker, die mit dem Lösegeld lediglich ihre Schulden bezahlen wollten. Sie erklärten später, dass sie ursprünglich Bernd Schuster als Opfer im Visier gehabt hätten. Quinis Rückkehr wurde von den Fans begeistert gefeiert, am Ende der Saison wurde er sogar Torschützenkönig.

(SN)