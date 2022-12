Kroatien weiß, wie Elferschießen geht

Der Traum vom WM-Titel lebt für Lionel Messi und seine Argentinier. Doch Kroatien verfügt über die Qualitäten, die Südamerikaner zu stoppen. Und war im Elferschießen nicht zu schlagen.

Im Finale der Weltmeisterschaft 2018 in Russland hatte sich Frankreich klar gegen Kroatien durchgesetzt. Vier Jahre später ist dieses Endspiel auch in Katar möglich. Allerdings müssten die Kroaten dafür im ersten Semifinale am Dienstag Argentinien ausschalten. Obwohl die Kroaten als Außenseiter in die Partie gehen, gibt es Gründe, die dafür sprechen, dass Luka Modrić und Co. die Überraschung schaffen können. Aber Argentinien hat Ausnahmekönner Lionel Messi im Team. Und der Star der Südamerikaner kann ein Spiel im Alleingang entscheiden.

Für einen Sieger Kroatien spricht, dass der Vizeweltmeister über eine Truppe von großer Mentalität verfügt. Dazu scheint der 37-jährige Modrić in einen Jungbrunnen gefallen zu sein. Der Star von Real Madrid dirigiert und läuft wie vor zehn Jahren und bestimmt, ob das Tempo erhöht wird oder man auf Abwarten spielt. Dazu haben die Kroaten gezeigt, dass sie in der Lage sind, Rückschläge wegzustecken und auch Rückstände zu egalisieren. Wie im Viertelfinale gegen Brasilien. Und wer die Brasilianer ausschalten kann, der kann auch für den ganz großen Coup sorgen. "Wir geben eben nie auf", meinte auch Modrić, der mit viel Herzblut noch immer in jedes Spiel geht.

Die Defensive der Kroaten agierte auch meist bärenstark, ließ nur wenige Chancen der Gegner zu. Und war die Abwehr einmal nicht im Bilde, dann zeigte Torhüter Dominik Livaković, dass er ein Meister seines Faches ist. Vor allem dann, wenn es in ein Elfmeterschießen geht. Zwei davon haben die Kroaten bei dieser WM schon für sich entschieden. Auf eine Entscheidung vom Punkt sollten sich die Rivalen nicht einlassen. Denn die Kroaten haben bisher alle ihre vier absolvierten Elferschießen bei einer WM für sich entschieden. Das beweist: Alle Spieler sind nervenstark und sich ihrer Qualität bewusst.

Dafür, dass Argentinien in das Finale einzieht, spricht die Form von Topstar Messi, der noch nie so stark bei einer Weltmeisterschaft aufspielte wie in Katar. Entschlossen wie bei keiner seiner vier vorigen WM-Teilnahmen führt Messi die Auswahl des zweimaligen Titelträgers an.

Auch die mannschaftliche Geschlossenheit spricht für Argentinien. Mit 35 Jahren ist Messi unter Trainer Lionel Scaloni zum Leader einer fast schon verschworen wirkenden Mannschaft geworden. Argentinien funktioniert auch als Team. Zwar hängt noch immer viel davon ab, ob Messi in Spiellaune ist, aber Álvarez oder Di María können in der Offensive für Glanzlichter sorgen. Für einen Erfolg der Argentinier spricht auch, dass sie wahrscheinlich das körperlich robusteste Team stellen. Zweikämpfe gegen Otamendi und Romero tun im wahrsten Sinne des Wortes für die Gegner weh.

Mit Paulo Dybala haben die Argentinier auch noch einen Topstürmer in der Hinterhand, der bei dieser WM noch keine Rolle spielte. Aber so ein Joker kann ein WM-Semifinale auch entscheiden.