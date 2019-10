Kryptische Instagram-Botschaft: Kehrt Ibrahimovic nach Europa zurück?

Schwedens Fußballstar Zlatan Ibrahimovic hat die Spekulationen um einen möglichen Wechsel zurück nach Europa mit einer kryptischen Instagram-Botschaft angeheizt. "Hola Espana, wisst ihr was? Ich komme zurück!", sagte der 38-jährige Stürmer am Dienstag in einer kurzen Videosequenz auf seiner Instagram-Seite.

SN/APA (AFP/Getty)/Harry How Kehrt der Schwede nach Europa zurück?