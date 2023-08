Kuss-Skandal in Spanien: Tausende protestieren gegen Fußball-Präsident Rubiales

In der spanischen Hauptstadt gingen am Montagabend Tausende Menschen auf die Straße und protestierten gegen den Fußballverbandschef Luis Rubiales. Und damit gegen Sexismus und Machtmissbrauch im Sport.

Bei der Siegerehrung der Frauen-WM in Sydney hatte Rubiales nämlich den Kopf der Spielerin Jennifer Hermoso mit beiden Händen festgehalten und sie auf den Mund geküsst. Die 33-Jährige fühlte sich als Opfer eines sexistischen Akts.

Arbeitsministerin fordert Erneuerung der Sportverbände

Arbeitsministerin Yolanda Díaz sagte auf der Demonstration: "Wir fordern die Erneuerung der Sportverbände, damit sie der Realität unserer Zeit entsprechen, damit es eine ausgeglichene und feministische Politik gibt."

Nach Ansicht der Regionalpräsidenten des spanischen Fußballverbands soll deren Präsident nach dem inakzeptablen Verhalten das Zepter sofort aus der Hand geben. Der erzwungene Kuss habe dem Image des spanischen Fußballs schweren Schaden zugefügt. Sie verlangen tief greifende Veränderungen und Umstrukturierung strategischer Positionen im Verband.

Kritik von UN-Menschenrechtsbüro

Inzwischen kam von den Vereinten Nationen Kritik, ebenso vom UN-Menschenrechtsbüro: "Frauen sind im Sport weiterhin sexueller Belästigung und Missbrauch ausgesetzt. Jeder von uns hat Verantwortung dafür, dass solcher Missbrauch angeprangert wird."

Drei Verfahren gegen Rubiales

Rubiales' 70-jährige Mutter trat wie berichtet in einen Hungerstreik in einer Kirche in Motril. Sie fordert Gerechtigkeit für ihren Sohn, dafür sei sie bereit zu sterben.

Gegen den suspendierten Rubiales laufen derzeit drei Verfahren. Die Staatsanwaltschaft ermittelt, die FIFA hat ein Disziplinarverfahren eingeleitet, und das Sportgericht berät über eine weitere Sperre.