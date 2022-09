Blitzsauberes Real gewinnt Madrid-Derby bei Atletico 2:1

Real Madrid hat Spaniens Fußballliga weiter fest im Griff. Im Derby bei Atletico setzten sich David Alaba und Co. am Sonntag mit 2:1 (2:0) durch und liegen mit sechs Siegen aus sechs Spielen weiter zwei Punkte vor dem FC Barcelona an der Tabellenspitze.

SN/APA (AFP)/JAVIER SORIANO Valverde verleiht Flügel - zumindest Real Madrid