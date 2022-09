Laimer fällt mit Sprunggelenkverletzung wochenlang aus

Österreichs Fußball-Nationalteam muss in den Nations-League-Partien in der kommenden Woche gegen Frankreich und Kroatien auf Konrad Laimer verzichten. Der Mittelfeldspieler zog sich am Samstag beim 3:0-Heimerfolg über Borussia Dortmund eine Verletzung des Syndesmosebandes im linken Sprunggelenk zu und fällt wochenlang aus, teilte sein Club RB Leipzig am Dienstag mit. Laimer hatte sich im Zweikampf mit Jude Bellingham verletzt, konnte aber bis kurz vor Schluss durchspielen.

SN/APA/dpa/Jan Woitas Laimer steht gegen Frankreich und Kroatien nicht zur Verfügung