Laimers Zukunft liegt beim FC Bayern

Xaver Schlager wurde am Mittwoch offiziell als Neuzugang von RB Leipzig vorgestellt. Bei einem Medientermin sprach der ÖFB-Teamspieler auch über seine persönlichen Beweggründe, warum er den VfL Wolfsburg nach drei Jahren um die Ablösesumme von zwölf Millionen Euro in Richtung Leipzig verlassen hat. "Für den Wechsel hat schlussendlich die sportliche Perspektive gesprochen. Ich habe mich bisher zwei Mal für die Champions League qualifiziert (mit Red Bull Salzburg und Wolfsburg, Anm.), aber aufgrund eines Clubwechsels und einer Verletzung bis heute noch kein einziges Spiel gemacht", erklärte der 24-Jährige.

In Leipzig kommt es zur Wiedervereinigung mit seinem Kumpel Konrad Laimer. Die Frage ist allerdings, wie lange das Duo zusammenbleibt. "Den Konni kenne ich schon ewig, in Salzburg haben wir ab der U13 in einem Team gespielt", sagte Schlager, der es tunlichst vermeiden will, sich in Laimer Zukunftsplanungen einzumischen. Geht es nach der deutschen "Sportbild", ist die Entscheidung des 25 Jahre alten Salzburgers ohnehin schon gefallen. Demnach soll Laimer RB Leipzig bereits darüber informiert haben, dass er den Verein in Richtung Bayern München verlassen will. Offen ist scheinbar nur noch der Zeitpunkt, ob der rund 25 Millionen Euro teure Transfer noch diesen Sommer vonstatten geht oder der ÖFB-Legionär erst 2023 (und dann ablösefrei) wechselt. Am Dienstag hatte Leipzig-Trainer Domenico Tedesco noch gemeint: "Laimer ist einfach unser Spieler, und so planen wir auch."