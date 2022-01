Lainer köpfelt Gladbach zu 2:1-Sieg beim FC Bayern

Die Rückrunde der deutschen Fußball-Bundesliga hat mit einer Niederlage des FC Bayern begonnen. Der Titelverteidiger und Rekordmeister musste sich am Freitag Borussia Mönchengladbach in der wegen der Corona-Pandemie leeren Allianz Arena mit 1:2 geschlagen geben. Das entscheidende Tor für die Gäste erzielte ÖFB-Teamspieler Stefan Lainer. Borussia Dortmund würde nun mit einem Auswärtssieg am Samstag gegen Eintracht Frankfurt bis auf sechs Punkte an die Münchner herankommen.

SN/APA/dpa/Sven Hoppe Lainer beschert Gladbach Sieg über FC Bayern