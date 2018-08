Das Frauen-Fußballteam des USC Landhaus/Austria Wien ist in der Champions League ausgeschieden. Beim Vierer-Turnier in Riga erlitten die Wienerinnen am Montag im dritten Match mit 0:2 (0:2) gegen Kazygurt Schymkent aus Kasachstan die zweite Niederlage und verpassten damit als Dritte der Gruppe 7 auch einen möglichen Aufstiegsplatz für die zwei besten Gruppenzweiten.

Quelle: APA