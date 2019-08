LASK beim 0:1 gegen Brügge ohne Glück

Die Champions League ist für den österreichischen Vizemeister vorerst wieder in die Ferne gerückt. Im Hinspiel des Play-off gab es am Dienstag eine 0:1-Niederlage gegen Brügge. Das einzige Tor fiel aus einem umstrittenen Elfmeter.

Vor dem Play-off-Hinspiel gegen den FC Brügge ertönte am Dienstag erstmals die Champions-League-Hymne in Linz. Ob der LASK aber auch den Traum von der Gruppenphase der Königsklasse wahrmachen kann, ist nach der 0:1-Niederlage fraglich. Das Team von Trainer Valérien Ismael braucht im Rückspiel kommenden Mittwoch eine Steigerung und mehr Glück als vor eigenem Publikum.

Schon die ersten zehn Minuten strapazierten die Nerven der 14.000 Zuschauer auf der Gugl aufs Äußerste. Nach sechs Minuten hatte der LASK drei Topchancen - die erste davon durch Reinhold Ranftl schon nach 17 Sekunden - vergeben, in der 7. Minute gab es Elfmeter für Brügge. Gernot Trauner hatte den aus abseitsverdächtiger Position gestarteten Loïs Openda bei einem Rettungsversuch an der Strafraumgrenze getroffen. Elfmeterschütze Hans Vanaken und Torhüter Alexander Schlager standen einander wie bei einem Wildwest-Duell gut zwei Minuten lang gegenüber, ehe der erstmals in Österreich eingesetzte Videoreferee seinen Sanktus gab. Vanaken verwerte zum 1:0.

Die LASK-Spieler verdauten den Rückschlag, blieben dominierend und hatten in der 24. Minute den Torschrei auf den Lippen: Brügge-Verteidiger Simon Deli sprang der Ball vom Fuß an die Stange des eigenen Tors.

Bei starkem Regen kam der zuvor so sichere LASK nach der Pause ins Schwimmen. Brügge war nun viel stärker, die größere Routine auf diesem Niveau und die höhere individuelle Klasse kam zum Tragen. Den Sack zumachen konnte Belgien Vizemeister aber nicht, weil Alexander Schlager mehrfach mit starken Paraden rettete und seine Vorderleute mit Kampf dagegenhielten.

Die Joker Rezaei (Brügge) und Raguz (LASK) scheiterten mit den letzten Chancen in der Schlussphase. Somit bleibt das Duell offen. Brügge hat Oberwasser, aber im Jan-Breydel-Stadion in Brügge ist für den LASK noch alles möglich.



Play-off

LASK - Brügge 0:1 (0:1)

Tor: Vanaken (10./Elfer).

LASK: Schlager - Wiesinger, Trauner, Pogatetz - Ranftl, Holland, Michorl, Renner (67. Raguz) - Goiginger (83. Otubanjo), Klauss, Tetteh (53. Frieser). - Brügge: Mignolet - Mata, Mitrovic, Deli, Sobol (66. Ricca) - Vormer, Rits, Vanaken - Dennis, Okereke (89. Diatta), Openda (74. Rezaei). Gelb: Renner, Wiesinger, Trauner, Frieser; Mata. Linz, 14.000, SR Marciniak/POL.



APOEL - A. Amsterdam 0:0

Cluj - Slavia Prag 0:1 (0:1)



Mittwoch:

Dinamo Zagreb - Rosenborg

Olympiakos - Krasnodar

Young Boys Bern - Roter Stern Belgrad

Rückspiele: 27./28. August.