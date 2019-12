LASK-Coach erwartet gegen Alkmaar "Duell auf Augenhöhe"

Mit AZ Alkmaar wartet auf den LASK im Sechzehntelfinale der Fußball-Europa-League ein nur mäßig bekannter, aber gefährlicher Gegner. In der Meisterschaft eilt AZ von Sieg zu Sieg und liegt gleichauf mit Ajax Amsterdam an der Spitze. Für den LASK ist es nach PSV Eindhoven bereits der zweite niederländische Kontrahent in dieser Saison, Coach Valerien Ismael erwartet ein "Duell auf Augenhöhe".

SN/APA (EXPA/Eisenbauer)/EXPA/REINH Ismael rechnet dem LASK eine fünfzigprozentige Aufstiegschance aus