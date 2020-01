LASK-EL-Gegner Alkmaar im niederländischen Cup-Viertelfinale

Für AZ Alkmaar hat es am Dienstag das erste Erfolgserlebnis im Jahr 2020 gegeben. Der Gegner des LASK im Europa-League-Sechzehntelfinale zog mit einem 2:0-Sieg bei Zweitligist TOP Oss ins Viertelfinale des niederländischen Cups ein. Dani de Wit (37.) und Teun Koopmeiners (54./Elfer) trafen. Im ersten Pflichtspiel in diesem Jahr hatte Alkmaar am Samstag in der Liga gegen Willem II 1:3 verloren.

Gegen den LASK geht es für Alkmaar am 20. Februar in den Niederlanden und am 27. Februar auf der Linzer Gugl. Quelle: APA