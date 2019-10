LASK erkämpfte in Europa League in Eindhoven 0:0

Der LASK darf weiterhin auf einen Aufstieg in die K.o.-Phase der Fußball-Europa-League hoffen. Die Linzer erkämpften am Donnerstag auswärts gegen PSV Eindhoven ein 0:0 und liegen damit in Gruppe D nach drei von sechs Runden als Tabellendritter drei Punkte hinter den Niederländern und zwei Zähler hinter Sporting Lissabon. Die nächste Partie steigt in zwei Wochen vor eigenem Publikum gegen PSV.

SN/APA (AFP)/GERRIT VAN KEULEN Die Linzer erkämpften sich einen Punkt