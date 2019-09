LASK-Gegner Rosenborg Trondheim siegte 3:1

Rosenborg Trondheim, am Donnerstag im Linzer Stadion erster Gegner des LASK in der Fußball-Europa-League, hat so wie die Oberösterreicher eine erfolgreiche Generalprobe abgeliefert. Trondheim besiegte am Samstag zu Hause Lilleström mit 3:1 (1:0) und liegt in der norwegischen Ganzjahresmeisterschaft auf Rang vier.

Die beiden Flügelstürmer Björn Maars Johnsen (25., 59.) und Samuel Adegbenro (53.) sorgten für eine 3:0-Führung. Rosenborg ist in der Meisterschaft damit seit 23. Juni ungeschlagen, in den jüngsten neun Ligaspielen gab es sechs Siege und drei Remis. Quelle: APA