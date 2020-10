LASK-Gegner Tottenham düpierte ManUnited mit 6:1

Trainer Jose Mourinho hat mit Tottenham Hotspur einen deutlichen Sieg bei seinem Ex-Club Manchester United gefeiert. Nach einem turbulenten Start mit frühem Rückstand deklassierte der erste Europa-League-Gegner des LASK den englischen Fußball-Rekordmeister am Sonntag in Old Trafford mit 6:1. Trainer Ralph Hasenhüttl kam indes mit Southampton zum zweiten Saisonsieg, West Bromwich Albion wurde zuhause mit 2:0 besiegt. Rapids EL-Gegner Arsenal schlug Sheffield United mit 2:1.

SN/APA (AFP)/ALEX LIVESEY Ein Trauerspiel vor nicht vorhandenem heimischen Publikum