LASK-Gegner Toulouse verlor in Lyon 0:3

LASK-Gegner Toulouse kommt mit einer bitteren Niederlage zum abschließenden Fuball-Europa-League-Gruppenspiel nach Linz. Der französische Cupsieger verlor am Sonntag in der Ligue 1 bei Schlusslicht Olympique Lyon mit 0:3 und liegt in der 18er-Liga nur auf Platz 15, nur noch drei Punkte vor Lyon. Alexandre Lacazette (25., 29., 80.) war mit drei Treffern Matchwinner, Thijs Dallinga vergab für Toulouse einen Elfmeter (45.+2)

BILD: SN/APA/AFP/OLIVIER CHASSIGNOLE Lacazette (Nr 10) war von Toulouse nicht zu halten

Toulouse gastiert am Donnerstag (18.45 Uhr) in Linz. Der LASK (3 Punkte) benötigt einen Sieg, um im Fernduell um Rang drei Union Saint-Gilloise (5) noch abfangen zu können. Die Belgier empfangen Gruppensieger Liverpool.