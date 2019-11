LASK-Gegner Trondheim in Stavanger 2:2

Im Unterschied zum LASK ist Rosenborg Trondheim die Generalprobe für das Europa-League-Duell am Donnerstag (21.00 Uhr) nicht ganz geglückt. Rosenborg machte am Sonntag in der vorletzten Runde der norwegischen Fußball-Meisterschaft bei Viking Stavanger durch Babajide Akintola (36.) und Alexander Söderlund (52.) zweimal einen Rückstand wett, musste sich letztlich aber mit einem 2:2 begnügen.

Rosenborg liegt damit auf Rang vier und muss um die neuerliche Europacup-Qualifikation bangen. Nur ein Sieg zum Abschluss gegen Schlusslicht Ranheim IL und Schützenhilfe von Mittelständler Haugesund gegen Odds BK könnte das Team aus Trondheim noch auf Rang drei bringen. Quelle: APA