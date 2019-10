LASK hofft bei Sporting auf nächsten Europa-League-Sieg

Der LASK peilt am Donnerstag (21.00 Uhr MESZ/live Puls 4, DAZN) das nächste Erfolgserlebnis in der Gruppenphase der Fußball-Europa-League an. Nach dem Auftaktsieg gegen Rosenborg Trondheim wartet nun das Auswärtsmatch gegen Sporting auf die Linzer, die mit einem Punktgewinn in Lissabon dem Aufstieg ins Sechzehntelfinale einen bedeutenden Schritt näher kommen würden.

SN/APA/HERBERT PFARRHOFER LASK-Trainer Ismael rechnet sich Chancen aus