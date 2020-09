LASK im EL-Play-off möglicherweise gegen Sporting

Für den LASK könnte es im Play-off zur Fußball-Europa-League ein Wiedersehen mit einem bekannten Rivalen geben. Die Linzer würden am 1. Oktober auswärts auf Sporting Lissabon treffen, sofern beide Teams ihre Spiele in der dritten Qualifikationsrunde gewinnen. Das ergab die Auslosung am Freitag im UEFA-Hauptquartier in Nyon.

SN/APA (AFP)/OLI SCARFF LASK will erneut in der Europa League aufzeigen