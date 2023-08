LASK im Europa-League-Play-off gegen Zrinjski Mostar

Der LASK bekommt es im Play-off der Fußball-Europa-League mit Zrinjski Mostar zu tun. Der Meister aus Bosnien-Herzegowina verlor am Donnerstag zwar das Drittrunden-Qualifikations-Rückspiel beim isländischen Champion Breidablik mit 0:1, schaffte dank dem klaren 6:2-Erfolg im ersten Spiel aber den Aufstieg. Der einzige Treffer resultierte aus einem Eigentor von Slobodan Jakovljevic (56.). Die Linzer haben im Kampf um den Einzug in die Gruppenphase zuerst Heimrecht.

Die Partie in Linz geht schon am kommenden Donnerstag über die Bühne, das Retourspiel folgt am 31. August. Zrinjski ist der älteste noch existierende Club Bosniens und war in der vergangenen Saison überlegen mit 20 Punkten Vorsprung Meister und zudem auch Cupsieger. In der laufenden Saison kommt es bereits zum zweiten Mal zum österreichisch-bosnischen Duell. In der 2. Quali-Runde zur Conference League hatte die mittlerweile ausgeschiedene Wiener Austria gegen Banja Luka mit 1:0 und 2:1 gewonnen.

Zrinjski, wo Krunoslav Rendulic als Trainer fungiert, ist erstmals Gegner eines österreichischen Clubs im Europacup. "In dieser Phase gibt es keine einfachen Gegner. Wir wollen die Chance ergreifen und uns für die Gruppenphase qualifizieren", hatte LASK-Trainer Thomas Sageder schon nach der Auslosung gesagt. Der Sieger des Duells steht in der Gruppenphase der Europa League, für den Verlierer geht es in der Conference-League-Gruppenphase weiter.