LASK in Europa League gegen Wunschgegner Liverpool

Der LASK hat in der Gruppenphase der Fußball-Europa-League das große Los gezogen. Die Linzer treffen in Pool E auf den Premier-League-Topclub Liverpool, weitere Gegner der Oberösterreicher sind Toulouse und der belgische Verein Union Saint-Gilloise. Die erste Runde steigt am 21. September, die genauen Spielansetzungen werden bis Samstag festgelegt. Die Gruppensieger stehen im Achtelfinale, die -Zweiten im Europa-League-Play-off und die -Dritten im Conference-League-Play-off.

Liverpool galt als attraktivster möglicher Kontrahent im zweitwichtigsten Europacup-Bewerb. "Wir haben heute das Spiel gespielt, damit wir weiterkommen und in der Gruppenphase gegen Liverpool spielen", sagte LASK-Kapitän Robert Zulj nach dem 1:1 am Donnerstag im Play-off-Retourmatch bei Zrinjski Mostar.

"Die "Reds" verpassten als Fünfter der Vorsaison die Champions-League-Teilnahme, 2022 standen sie noch im "Königsklassen"-Finale, das gegen David Alabas Real Madrid mit 0:1 verloren wurde. 2019 krönte sich die Mannschaft von Jürgen Klopp zum Champions-League-Sieger, im Jahr darauf wurde man erstmals seit 30 Jahren wieder englischer Meister.

Im Herbst 2019 traf Liverpool in der Champions-League-Gruppenphase auf Red Bull Salzburg - das Duell an der Anfield Road endete mit einem denkwürdigen 4:3 für die Engländer, die sich zudem in Wals-Siezenheim mit 2:0 durchsetzten. Seither kehrten dem einstigen englischen Rekordchampion bekannte Namen wie Sadio Mane, Roberto Firmino oder Jordan Henderson den Rücken. Top-Star Mohamed Salah gehört hingegen weiterhin dem Kader an - zumindest vorerst. Der Ägypter wird seit Wochen mit einem Wechsel nach Saudi-Arabien in Verbindung gebracht.

Liverpool startete mit zwei Siegen und einem Remis in die neue Premier-League-Saison, Toulouse hält in der Ligue 1 nach drei Runden bei vier Punkten. Die Südfranzosen stiegen erst 2022 in die höchste Liga auf, die Europacup-Qualifikation schaffte der 13. der abgelaufenen Spielzeit durch den sensationellen Triumph im Coupe de France.

Union Saint-Gilloise hingegen sorgte in der vergangenen Saison auf internationalem Parkett für Furore. Der Verein aus der Region Brüssel stieß in der Europa League bis ins Viertelfinale vor, wo gegen Bayer Leverkusen Endstation war.