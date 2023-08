LASK in Europa-League-Play-off gegen Mostar oder Breidablik

Der LASK bekommt es im Play-off der Fußball-Europa-League mit einem machbaren Gegner zu tun. Die Linzer treffen im Kampf um den Einzug in die Gruppenphase entweder auf HŠK Zrinjski Mostar aus Bosnien-Herzegowina oder Breidablik aus Island. Der LASK hat im Hinspiel am 24. August Heimvorteil, das Retourspiel steigt am 31. August, ergab die Auslosung am Montag in Nyon. Zrinjski und Breidablik ermitteln am 10. und 17. August den Aufsteiger.

BILD: SN/APA/EXPA/REINHARD EISENBAUER/EXP Der LASK muss nach Bosnien oder Island

Auf den LASK wartet ein nationaler Meister. Zrinjski, der älteste noch existierende Club Bosniens, holte sich in der vergangenen Saison überlegen mit 20 Punkten Vorsprung auf Banja Luka den Meistertitel und gewann auch den Cup. Banja Luka war in der Qualifikation zur Conference League jüngst mit 0:1 und 1:2 an der Wiener Austria gescheitert. Zrinjski scheiterte zuletzt in der 2. Quali-Runde zur Champions League an Slovan Bratislava (2:3). Zrinjski wäre erstmals Gegner eines österreichischen Clubs im Europacup, mit Breidablik aus der Gemeinde Kopavogur gibt es dagegen schlechte Erfahrungen. 2013 schied Sturm Graz in der Europa-League-Qualifikation gegen die aktuell in der nationalen Meisterschaft drittplatzierten Isländer mit 0:0 und 0:1 aus, 2021 scheiterte Austria Wien in der Conference-League-Qualifikation mit 1:1 und 1:2. "In dieser Phase gibt es keine einfachen Gegner. Wir werden beide Mannschaften intensiv beobachten und uns dementsprechend auf die Spiele vorbereiten. Wir wollen die Chance ergreifen und uns für die Gruppenphase qualifizieren", erklärte Trainer Thomas Sageder. Der Sieger des Duells steht in der Gruppenphase der Europa League, für den Verlierer geht es in der Conference-League-Gruppenphase weiter.