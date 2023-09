LASK unterliegt Liverpool nach Pausenführung 1:3

Der LASK hat im "Spiel des Jahres" den FC Liverpool gefordert, sich aber nicht für einen couragierten Auftritt belohnt. Die Linzer unterlagen am Donnerstag zum Start der Fußball-Europa-League dem 19-fachen englischen Meister nach 1:0-Pausenführung mit 1:3. Darwin Nunez per Elfmeter (56.), Luis Diaz (63.) und Mohamed Salah (88.) drehten die Partie, nachdem Florian Flecker den Außenseiter vor über 17.000 Zuschauer im vollen Stadion auf der Gugl in Führung gebracht hatte (14.).

BILD: SN/APA/EXPA/REINHARD EISENBAUER/EXP Flecker freute sich über das Führungstor, am Ende jubelte Liverpool

Liverpools Star-Trainer Jürgen Klopp stellte seine Mannschaft im Vergleich zum Meisterschaftssieg am Samstag gegen Wolverhampton komplett um und brachte elf neue Spieler. So saßen Brasiliens Teamtorhüter Alisson, der argentinische Weltmeister Alex Mac Allister, Salah, Dominik Szoboszlai oder Andrew Robertson zunächst nur auf der Ersatzbank. "Wir wollen frische Beine. Es gibt bei uns keine erste Elf", begründete Klopp seine Aufstellung, in der noch immer Topspieler wie Abwehrstar Virgil van Dijk, der um rund 40 Millionen Euro verpflichtete niederländische Teamspieler Ryan Gravenberch, Frankreichs Teamverteidiger Ibrahima Konate oder Uruguays Teamstürmer Nunez standen. Das 17-jährige schottische Stürmertalent Ben Doak kam zu seinem Startelf-Debüt. Die Linzer hatten sich vorgenommen, mit Mut ins Spiel des Jahres zu gehen und setzten das mit energischen Zweikämpfen auch um. Und gingen sogar in Führung. Einen Schuss von Robert Zulj konnte Van Dijk abfälschen, den daraus resultierenden Corner brachte Sascha Horvath ideal zu Flecker, der von außerhalb des Strafraums abzog und perfekt ins lange Eck traf. Liverpool, in ungewohntem lila, dominierte zwar das Spiel, der LASK verstand es aber gut, die ballsicheren Engländer von der Gefahrenzone fern zu halten. Nur einmal wurde es in der ersten Halbzeit so richtig gefährlich, bei einem Kopfball von Nunez aus ganz kurzer Distanz reagierte Torhüter Tobias Lawal aber blendend (36.). Kurz davor hatte Marin Ljubicic bei einem Konter sogar die Chance auf das 2:0, zögerte aber zu lange (29.). Klopp reagierte zur Pause personell noch nicht, aber auch mit der "B-Elf" erhöhte Liverpool den Druck und schnürte die Heimischen phasenweise im Strafraum ein. Mit einem harten Elfmeter gelang auch der Ausgleich. Wataru Endo verzog einen Schuss klar, Philipp Ziereis traf den Japaner danach aber noch am Bein. Nach VAR-Check entschied der italienische Schiedsrichter Marco di Bello auf Strafstoß, den Nunez verwandelte. Die Mannschaft von Thomas Sageder wurde danach wieder initiativer, kam zu einer guten Chance durch Ljubicic, der allerdings im Abseits gestanden war. Mit einem schnellen Gegenstoß sorgten die Gäste durch Luiz Diaz nach Hereingabe von Gravenberch aber für die Vorentscheidung. Zu diesem Zeitpunkt standen bereits Mac Allister und Szoboszlai auf dem Platz. Zur Schlussviertelstunde wurde auch Salah eingewechselt und fixierte im Finish den Endstand. Liverpool holte sich dank klarer Steigerung in der zweiten Halbzeit verdientermaßen drei Punkte, der LASK konnte aber mit der Leistung gegen den englischen Top-Club zufrieden sein. Für die Linzer geht es nach dem Duell mit dem großen Favoriten der Gruppe E am 5. Oktober beim FC Toulouse weiter.