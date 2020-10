LASK nach historischem Sieg in EL-Gruppenphase

LASK-Trainer Dominik Thalhammer hat sich schon einen Tag vor seinem 50. Geburtstag in Feierlaune befunden. Dass sein Team am Donnerstag mit einem beeindruckenden 4:1-Auswärtserfolg über Sporting Lissabon zum zweiten Mal in Folge das Ticket für die Gruppenphase der Fußball-Europa-League buchte, löste beim ansonsten eher reservierten Wiener eine beinahe euphorische Stimmung aus. "Ich bin sehr stolz auf meine Mannschaft, sie hat das sehr gut gemacht.

SN/APA/APA (EXPA/ROLAND HACKL) Trainer Dominik Thalhammer ist stolz auf seine Mannschaft