LASK nach tapferem Kampf an Brügge gescheitert

Für Vizemeister LASK lebte der Traum von der Champions League lange, doch mit der 1:2-Niederlage bei Brügge kam doch das Aus. Die Linzer spielen in der Europa League weiter.

Erst in der 89. Minute beendete Emmanuel Dennis mit einem Kontertor zum 2:1 das Zittern der Belgier. Das Hinspiel in Linz hatte einen 1:0-Sieg von Brügge gebracht. Somit bleibt der fix qualifizierte Meister Red Bull Salzburg der einzige Champions-League-Vertreter Österreichs. Am Donnerstag erfolgt dazu die Auslosung. Für den LASK ist so wie für den WAC am Freitag Lostag.

Die Linzer sahen sich vor der Pause zeitweise starkem Druck von Brügge ausgesetzt. Ein Tor von Ruud Vormer (27.) wurde nach Begutachtung durch den VAR wegen Abseits aberkannt. In der zweiten Halbzeit trauen sich die Linzer mehr zu und wären fast spektakulär in Führung gegangen. Einen Rettungsversuch von Torhüter Mignolet schoss Reinhold Ranftl aus gut 30 Metern aufs verwaiste Tor, doch der zurückeilende Deli rettete per Kopf auf der Linie (54.).

Der überragende Torhüter Alexander Schlager hielt den LASK im Spiel, als er gegen Tau den Ball an die Stange lenkte, doch der nachfolgende Eckball brachte das 1:0 per Kopf durch Hans Vanaken (70.). Von Entscheidung konnte aber keine Rede sein: Drei Minuten später wurde Ranftl im Strafraum von Rits gefoult. Joao Klauss verwertete den Elfmeter zum 1:1-Ausgleich.

Der LASK warf alles nach vorn, um den notwendigen zweiten Treffer zu erzwingen. Echte Chancen ergaben sich nicht mehr. Die gelb-rote Karte für Gernot Trauner war kontraproduktiv (81.), so entstand Raum, den die flinken Belgier schließlich zur Entscheidung nützten.

Aufgestiegen sind am Mittwoch auch Vorjahres-Halbfinalist Ajax Amsterdam (2:0 gegen APOEL) und Slavia Prag (1:0 gegen Cluj).

Quelle: SN