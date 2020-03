LASK nimmt es mit Finanzgigant Manchester United auf

Wer an Manchester United denkt, denkt auch an Geld. Viel Geld. Im Vergleich zu Englands Rekordmeister ist Europa-League-Gegner LASK ein finanzieller Zwerg, dessen Umsatz 2018/19 rund 46-mal kleiner als jener der "Red Devils" war. Die gehören - durchwachsenen Leistungen in den vergangenen Jahren zum Trotz - nach dem FC Barcelona und Real Madrid zu den drei umsatzstärksten Clubs der Fußballwelt.

SN/APA/HANS PUNZ LASK ist im Vergleich ein finanzieller Zwerg