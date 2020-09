LASK peilt gegen Dunajska Streda Sprung in EL-Play-off an

Der LASK nimmt am Donnerstag (20.30 Uhr/live ORF 1) den Aufstieg ins Play-off der Fußball-Europa-League ins Visier. Die Oberösterreicher empfangen den überlegenen slowakischen Tabellenführer Dunajska Streda, bei einem Erfolg ginge es am 1. Oktober gegen den Sieger aus Sporting Lissabon gegen Aberdeen um einen Platz in der Gruppenphase der zweiten Europacup-Etage.

SN/APA/EXPA/STEFAN ADELSBERGER LASK-Trainer Dominik Thalhammer ist zuversichtlich