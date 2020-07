LASK wird EL-Rückspiel in Manchester bestreiten

Der LASK wird das Achtelfinal-Rückspiel in der Europa League gegen Manchester United im Old Trafford bestreiten. Wie Europas Fußball-Dachverband UEFA nach einer Sitzung des Exekutivkomitees am Donnerstag bekannt gab, wurde aufgrund der sportlichen Fairness und der derzeitigen Lage beschlossen, dass das Heimrecht in den ausstehenden Rückspielen zur Anwendung kommt.

SN/APA (AFP/Archiv)/JOE KLAMAR Die Teams sehen sich in England wieder