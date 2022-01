Last-Minute-Sieg von Manchester United gegen West Ham

Der englische Fußball-Rekordmeister Manchester United hat in der Premier League am Samstag einen wichtigen Last-Minute-Sieg gefeiert. Die "Red Devils" gewannen durch ein Tor von Marcus Rashford in der dritten Minute der Nachspielzeit mit 1:0 gegen West Ham United und zogen damit am Tabellennachbarn und direkten Konkurrenten um einen Champions-League-Platz vorbei.

SN/APA/AFP/OLI SCARFF Gro§e Freude im Lager von Manchester United