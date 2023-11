Laura Feiersinger bleibt mit Roma makellos

Neuntes Spiel, neunter Sieg: Die Salzburger Teamfußballerin Laura Feiersinger stürmt mit AS Roma dem Meistertitel in der Serie A der Frauen entgegen.

Beim 2:1-Sieg gegen Fiorentina am Sonntag kam die 30-jährige Saalfeldnerin in den letzten zehn Minuten als Joker zum Einsatz. Roma führt mit 27 Punkten die Tabelle an und hat auf Juventus (ein Spiel weniger) sechs Zähler Vorsprung.

Seit Feiersinger im Sommer zum italienischen Meister stieß, hat sie noch kein Spiel verloren. In der Champions League gab es bislang ein 2:2 bei Bayern München und einen 3:0-Sieg gegen Ajax Amsterdam.

Die 109-fache Teamspielerin kommt mit einem Erfolgserlebnis zum Nationalteam, das in der Nations League am 1. Dezember in Rennes gegen Frankreich sowie am 5. Dezember in St. Pölten gegen Norwegen spielt.