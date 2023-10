Die Salzburger Italien-Legionärin verteidigt mit ihrem Club die Spitze in der Serie A Femminile.

Im Match der dritten Runde am Samstag bei Nachzügler Pomigliano erzielte Laura Feiersinger ihre ersten beiden Tore für AS Roma. Mit dem Doppelschlag in der 9. und 20. Minute leitete die ÖFB-Nationalspielerin einen 5:0-Kantersieg ein. Titelverteidiger Roma führt nach drei Runden die Tabelle mit dem Maximum von neun Punkten an.

Die 108-malige Teamspielerin war vor dieser Saison von Eintracht Frankfurt nach Italien gewechselt.