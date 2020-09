Erfolgreich waren Salzburgs Legionärinnen in der deutschen Frauen-Fußballbundesliga. Laura Feiersinger trug sich auch in die Torschützenliste ein.

Beim 3:1-Sieg der Eintracht in Essen brachte die Saalfeldnerin ihr Team per Elfmeter in Führung. Sarah Zadrazil wurde beim 4:0-Auswärtserfolg von Bayern München in der 59. Minute eingewechselt. Beide Teams der Salzburgerinnen liegen damit nach zwei gespielten Runden noch ohne Punktverlust auf den Plätzen eins und zwei.

