Laura Feiersinger verpasste Pokalsieg mit Eintracht Frankfurt

Die Salzburgerin Laura Feiersinger hat mit Eintracht Frankfurt den Sieg im deutschen Fußball-Pokal der Frauen knapp verpasst.

Die Saalfeldner Nationalspielerin und ihre Landsfrauen Barbara Dunst (bis 106.) und Virginia Kirchberger (ab 95.) mussten sich am Sonntag im Finale in Köln dem VfL Wolfsburg durch ein Tor in der 118. Minute mit 0:1 geschlagen geben.

Die Wolfsburgerinnen setzten in Unterzahl eine imponierende Erfolgsserie fort und holten trotz Rot für Nationaltorhüterin Almuth Schult zum siebenten Mal in Serie den Cup-Titel. Ewa Pajor sorgte mit dem späten Siegestreffer für den 42. VfL-Sieg in diesem Wettbewerb nacheinander. Insgesamt war es der achte Pokaltitel für Wolfsburg. Für die Eintracht war es die erste Endspiel-Teilnahme, allerdings ist Vorgängerverein 1. FFC Frankfurt mit neun Pokal-Triumphen noch Rekordsieger.