Laut UEFA keine Extra-Auslosung für EM-Endrunde nötig

Die Auslosung für die Fußball-EM wird weniger kompliziert als befürchtet. Wie der Europäische Verband (UEFA) am Donnerstag bestätigte, ist keine gesonderte Veranstaltung nach Abschluss der Play-offs am 1. April notwendig. Alle Entscheidungen für den Spielplan des Turniers können demnach am Samstag nächster Woche in Bukarest getroffen werden. Diesen Freitag werden die Play-off-Lose gezogen.

SN/APA (AFP)/PAUL ELLIS Ungarn könnte in Pool C platziert werden