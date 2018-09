Laut UEFA keine Pläne für New Yorker Champions-League-Finale

Die Europäische Fußball-Union (UEFA) hat laut ihrem Präsidenten Aleksander Ceferin aktuell keine Pläne, das Champions-League-Finale außerhalb von Europa auszutragen. Das teilte der UEFA-Chef in einer Stellungnahme am Mittwoch mit. Zuvor war die Rede davon gewesen, das Endspiel in New York abzuhalten.

SN/APA (AFP)/JOHN THYS UEFA Präsident Ceferin dementierte die Pläne