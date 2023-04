Lazio-Kapitän Immobile bei Unfall mit Straßenbahn verletzt

Der italienische Fußball-Star Ciro Immobile hat sich bei einem Autounfall verletzt. Der Kapitän von Lazio Rom krachte mit seinem Geländewagen am Sonntag in der Früh in Rom in eine Straßenbahn. Laut Angaben seines Clubs zog sich der 33-Jährige dabei ein Verrenkungstrauma der Wirbelsäule und einen offenen Rippenbruch zu. Seine beiden mit ihm im Auto sitzenden Töchter seien ebenfalls für Kontrollen ins Krankenhaus gebracht worden, sagte ein Feuerwehrsprecher.

BILD: SN/APA/AFP/TIZIANA FABI Immobile krachte mit seinem Auto in eine Stra§enbahn

Auch einige Passagiere der infolge des Zusammenstoßes entgleisten Tram seien in einem Spital behandelt worden, berichtete die italienische Nachrichtenagentur ANSA. Verletzt habe sich zudem der Straßenbahnfahrer. Details zum Unfallhergang waren vorerst nicht bekannt, die Front von Immobiles Fahrzeug wurde aber schwer beschädigt. Lazio liegt in der Serie A 14 Punkte hinter Spitzenreiter SSC Napoli auf dem zweiten Tabellenplatz. Immobile hält bei zwölf Saisontoren, zehn davon in der Liga. In den kommenden Wochen wird der Ex-Nationalstürmer allerdings pausieren müssen. Laut Lazio-Angaben befand er sich Sonntagmittag noch im Krankenhaus. "Sein Zustand ist derzeit gut", schrieb der Club in einer Stellungnahme.