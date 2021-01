Lazio klarer 3:0-Sieger im Römer-Derby

Lazio Rom hat am Freitagabend einen prestigeträchtigen Sieg im "Derby della Capitale" gegen die AS Roma gefeiert. Die "Weiß-Blauen" setzten sich zum Auftakt der 18. Runde dank Treffern von Ciro Immobile (14.) und einem Doppelpack von Luis Alberto (23., 67.) vor leeren Rängen mit 3:0 durch. Lazio stieß mit dem dritten Sieg in Folge vorerst auf Rang sieben vor, der Rückstand auf den drittplatzierten Lokalrivalen wurde auf drei Punkte verkleinert.

SN/APA (AFP)/FILIPPO MONTEFORTE Die Lazio-Kicker kamen aus dem Feiern nicht mehr heraus