Lazio Rom verbessert sich in Serie A auf Rang zwei

Lazio Rom hat am Donnerstag Rang zwei in der italienischen Fußballliga Serie A übernommen. Die Mannschaft von Maurizio Sarri erkämpfte sich gegen Monza einen 1:0-Heimsieg und liegt nun punktgleich vor AC Milan und acht Zähler hinter Tabellenführer SSC Napoli. Luka Romero schoss Lazio in der 69. Minute zum Sieg.

SN/APA/AFP/ALBERTO PIZZOLI Romero schoss Lazio zum Sieg