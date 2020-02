Leader Bayern vor Pflichtsieg gegen Schlusslicht Paderborn

Bayern München steht in der deutschen Fußball-Bundesliga vor einer Pflichtaufgabe. Der Tabellenführer eröffnet die 23. Runde am Freitagabend (20.30 Uhr) mit dem Heimspiel gegen Schlusslicht SC Paderborn. ÖFB-Star David Alaba und Co. wollen dabei mit drei Punkten nicht nur im Titelkampf vorlegen, sondern sich auch für das Achtelfinal-Hinspiel in der Champions-League gegen Chelsea warm schießen.

SN/APA (dpa)/Matthias Balk Die Bayern wollen den Aufwind der letzten Spiele mitnehmen