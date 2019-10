Was hinter dem Mythos von Salzburgs Champions-League-Gegner steckt. Ein Streifzug durch 127 Jahre Fußballkult.

Keine andere Sportart ist so tief in der Gesellschaft verwurzelt wie der Fußball. Vielerorts gilt ein Fußballclub als Kulturgut, manchmal sogar als Lebensinhalt, und das nirgendwo so sehr wie in Liverpool. Der "Liverpool Football Club", von seinen Fans schlicht "Reds" ...