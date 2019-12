Leicester markierte mit achtem Ligasieg in Serie Clubrekord

Leicester City hat seinen Erfolgslauf in der englischen Fußball-Premier-League fortgesetzt. Der Tabellenzweite gewann am Sonntag ohne den früheren ÖFB-Kapitän Christian Fuchs bei Aston Villa mit 4:1 und markierte mit dem achten Ligasieg in Folge einen neuen Clubrekord.

SN/APA (AFP)/PAUL ELLIS Vardy traf im Doppelpack