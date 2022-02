Leipzig auf Champions-League-Platz - Dortmund patzt erneut

RB Leipzig ist in der deutschen Fußball-Bundesliga auf einen Champions-League-Platz zurückgekehrt. Dank eines späten Tores von Christopher Nkunku (81.) gewann die Elf von Domenico Tedesco am Sonntag in Bochum mit 1:0. Durch den Erfolg verdrängte Leipzig aufgrund der besseren Tordifferenz den punktgleichen SC Freiburg vom vierten Rang. Eine Enttäuschung gab es für Bayern-Verfolger Dortmund. In Augsburg holte der BVB nur ein 1:1 und liegt nun acht Zähler hinter den Münchnern.

SN/APA/AFP/INA FASSBENDER Nkunku (l.) ist Leipzigs gefährlichster Mann