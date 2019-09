Leipzig bittet Serienmeister Bayern zum Liga-Hit

RB Leipzig hat mit drei Siegen aus drei Spielen den besten Start der Club-Geschichte in der deutschen Fußball-Bundesliga hingelegt. In der vierten Runde empfängt der Tabellenführer nun am Samstagabend (18.30 Uhr) Serienmeister und Verfolger Bayern München mit ÖFB-Star David Alaba zum großen Schlager in der ausverkauften Red Bull Arena.

SN/APA (AFP)/ODD ANDERSEN Bayerns Kimmich gegen Leipzigs Poulsen