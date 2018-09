Leipzig-Coach Rangnick kündigte Strafen für Spieler an

Nach der 2:3-Niederlage von RB Leipzig in der Fußball-Europa-League gegen Salzburg hat Trainer Ralf Rangnick Sanktionen gegen einige Spieler angekündigt. Angeblich sollen sich einige Profis in der Spielvorbereitung unprofessionell verhalten haben. "Ich hab die Dinge leider erst heute erfahren. Dann hätte ich nicht in der Halbzeit dreimal gewechselt, sondern schon vor dem Spiel", sagte Rangnick.

SN/APA (dpa)/Hendrik Schmidt Rangnick will Spieler wieder in die Spur bringen