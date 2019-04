Leipzig-Coach Rangnick rechnet mit "Pokalfight" in Augsburg

RB-Leipzig-Trainer Ralf Rangnick will nach dem klaren 5:0-Heimsieg über Hertha BSC in der deutschen Fußball-Bundesliga nun im Viertelfinale des DFB-Pokals am Dienstagabend (20.45 Uhr/live ARD) beim FC Augsburg keine allzu großen Veränderungen vornehmen. "Ich denke auf jeden Fall nicht an Rotation im großen Stil", betonte der 60-Jährige am Montag.

SN/APA (AFP)/RONNY HARTMANN Rangnick will die Aufstellung weitgehend unverändert lassen