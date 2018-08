Leipzig dank Last-Minute-Tor in Europa-League-Gruppenphase

Der deutsche Fußball-Bundesligist RB Leipzig hat mit viel Mühe die Gruppenphase der Europa League erreicht. Die Mannschaft von Trainer Ralf Rangnick setzte sich am Donnerstag im Play-off-Rückspiel gegen FK Sorja Luhansk in letzter Minute mit 3:2 durch. Im Hinspiel in der Ukraine vor einer Woche hatten die Sachsen ein 0:0 geholt.

SN/APA (dpa)/Jan Woitas Leipzig zitterte lange, durfte dann aber jubeln