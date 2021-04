Leipzig drei Heimspiele sieglos - Kein Tor gegen Hoffenheim

RB Leipzigs Leistungen im eigenen Stadion halten mit den Meisterambitionen in der deutschen Fußball-Bundesliga nicht Schritt. Durch das 0:0 gegen Hoffenheim am Freitagabend, das dritte Heimspiel in Serie ohne Sieg, drohen die zweitplatzierten Sachsen um Marcel Sabitzer den Anschluss an Spitzenreiter Bayern München vollends zu verlieren. David Alaba und Co. könnten mit einem Sieg am (heutigen) Samstag in Wolfsburg fünf Runden vor Schluss mit sieben Punkten Vorsprung führen.

SN/APA/AP-Pool/Michael Sohn RB Leipzig kam daheim gegen Hoffenheim mit Christoph Baumgartner über ein 0:0 nicht hinaus